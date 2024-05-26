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Энрике рассказал, кто в «ПСЖ» заменит Мбаппе

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, кто в команде заменит нападающего Килиана Мбаппе. 25-летний форвард покидает клуб в конце сезона.

«Кто заменит Килиана? Мы постараемся решить эту проблему командными усилиями», — рассказал тренер во время пресс-конференции.

Мбаппе с 2017 года является игроком «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал». 17 мая появилась информация о том, что Мбаппе заключит контракт с мадридской командой на пять лет с зарплатой в размере 15 миллионов евро после вычета налогов.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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