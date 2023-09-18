Энрике рассказал о настрое «ПСЖ» на Лигу чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем с дортмундской «Боруссией» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал о настрое команды.

«Когда клуб чем-то одержим, это никогда не бывает хорошим знаком. У вас должны быть амбиции, но одержимость не помогает ни в одной сфере. Нужно посмотреть, как будет складываться турнир», — сказал Энрике на пресс-конференции.