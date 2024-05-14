Энрике считает, что болельщики достойно попрощались с Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о прощании болельщиков парижан с форвардом Килианом Мбаппе. Фанаты клуба освистали игрока перед его последним домашним матчем.

«Я не слышал никакого свиста, только огромную поддержку. Все, что я слышал — это аплодисменты, скандирования и восторг, и я думаю, Килиан это заслужил. Болельщики, как всегда, были великолепны», — цитирует Энрике Энрике ESPN.