Энрике считает, что болельщики достойно попрощались с Мбаппе

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о прощании болельщиков парижан с форвардом Килианом Мбаппе. Фанаты клуба освистали игрока перед его последним домашним матчем.
«Я не слышал никакого свиста, только огромную поддержку. Все, что я слышал — это аплодисменты, скандирования и восторг, и я думаю, Килиан это заслужил. Болельщики, как всегда, были великолепны», — цитирует Энрике Энрике ESPN.
Футболист объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента. СМИ писали, что он продолжит карьеру в «Реале».