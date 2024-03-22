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22 марта, 17:04

Энрике считает, что Хави Симонс может стать отличным вариантом для «ПСЖ»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о будущем полузащитника клуба Хави Симонса, который на данный момент выступает за «Лейпциг» на правах аренды.

«Он еще одна жемчужина, которая делает прекрасные вещи в аренде. Он лучший талант. Хави идеально подходит к нашей идее и стилю, поэтому может стать отличным вариантом для «ПСЖ». Конечно, его будущее зависит от решения клуба», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Симонс стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, но за основную команду парижан он дебютировал в 2021-м. После сезона-2022/23, проведенного в ПСВ, футболист вернулся в клуб из Парижа. На его счету 11 матчей за «ПСЖ», в которых он отметился 1 результативной передачей. В составе «Лейпцига» 20-летний полузащитник провел 36 игр, забив 9 мячей и сделав 13 результативных передач.

На данный момент команда Энрике с 59 очками возглавляет турнирную таблицу лиги 1.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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