Энрике сообщил, что включит Мбаппе в состав на матч против «Тулузы»

Сегодня, 15:21
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подтвердил информацию о том, что
нападающий команды Килиан Мбаппе выйдет на поле в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».
«Килиан в отличной форме, полон желания, у него хороший настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса, как Килиан», — заявил Энрике.
Также он отметил, что в этой игре примет участие новичок «ПСЖ» Усман Дембеле.
Ранее «ПСЖ» выставил 24-летнему форварду ультиматум, согласно которому он не будет допущен до матчей в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт с командой. 13 августа пресс-служба парижан сообщила, что 24-летний француз был восстановлен после конструктивных и позитивных переговоров.
Матч между «ПСЖ» и «Тулузой» пройдет 19 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
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2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Лион
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Метц
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|18.08
|22:00
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Метц – Марсель
|- : -
|19.08
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|- : -
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -