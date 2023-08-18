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Сегодня, 15:21

Энрике сообщил, что включит Мбаппе в состав на матч против «Тулузы»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подтвердил информацию о том, что
нападающий команды Килиан Мбаппе выйдет на поле в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

«Килиан в отличной форме, полон желания, у него хороший настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса, как Килиан», — заявил Энрике.

Также он отметил, что в этой игре примет участие новичок «ПСЖ» Усман Дембеле.

Ранее «ПСЖ» выставил 24-летнему форварду ультиматум, согласно которому он не будет допущен до матчей в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт с командой. 13 августа пресс-служба парижан сообщила, что 24-летний француз был восстановлен после конструктивных и позитивных переговоров.

Матч между «ПСЖ» и «Тулузой» пройдет 19 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/en-direct-psg-la-conf-de-luis-enrique-avant-toulouse-psg-en-live_LN-202308180211.html#article_213231
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
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 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
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 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
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 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
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 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
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 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
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 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
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 Лион 1 0 0 1 1-2 0
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 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
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 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
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 Метц 1 0 0 1 1-5 0
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18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
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Ланс – Ренн
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