Энрике высказался о победе над «Гавром»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе над «Гавром» в товарищеском матче (2:0).

«Это была стандартная предсезонная игра, и я думаю, что есть достаточно много положительных моментов. Такие матчи позволяют игрокам совершенствоваться физически и тактически, привыкать к немного другим требованиям. Думаю, будет неплохо давать игровое время разным футболистам, чтобы попытаться усилить команду. Нас ждет еще много изменений», — приводит слова Энрике пресс-служба «ПСЖ».

Также в матче с «ПСЖ» дебютировал российский полузащитник Далер Кузяев, который вышел на поле во втором тайме.