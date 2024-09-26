Энрике заявил, что не стал бы тренировать «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признался, что не стал бы тренировать команду, если бы в ней были Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

«Я бы не стал тренировать «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе. Если бы титулы выигрывала только команда с лучшим игроком в мире, у «ПСЖ» было бы восемь титулов Лиги чемпионов, а у них — ни одного», — приводит Sportskeeda слова Энрике.

Месси, Мбаппе и Неймар вместе выступали за «ПСЖ» с 2021 по 2022 год. Луис Энрике возглавил «парижан» летом 2023-го. На тот момент в команде оставался только Мбаппе.

Под руководством 54-летнего испанского тренера «ПСЖ» стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.