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Сегодня, 21:34

Энрике заявил о недовольстве игрой Мбаппе после его хет-трика в матче с «Реймсом»: «Мы хотим большего»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру форварда парижан Килиана Мбаппе в матче с «Реймсом» (3:0) в 12-м туре французской лиги 1.

24-летний француз оформил хет-трик.

«Я не совсем доволен им сегодня. Мне нечего сказать о голах, но он может быть и лучше. Килиан — один из лучших игроков в мире, но нам нужно больше. Сначала я поговорю об этом с ним, это частный разговор. Но мы хотим, чтобы он делал что-то еще, хотим большего», — сказал Энрике в эфире Prime Video.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей за «ПСЖ», забил 15 мячей и отдал 1 голевую передачу. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
Луис Энрике
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