Ди Меко — о Гальтье: «Если парень — расист, за 30 лет знакомства ты бы узнал об этом»

Бывший футболист Эрик Ди Меко поддержал главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье, обвиненного в расистских высказываниях. Ди Меко играл вместе с Гальтье за «Марсель».

«Я очень, очень тронут тем, что происходит с моим другом. Это не дает мне спокойно спать. То, что люди говорят, не вяжется с тем, что я знаю об этом человеке. Он в футболе уже 30 лет. Если парень — расист, за 30 лет знакомства ты бы узнал об этом наверняка. Рад видеть и слышать много слов поддержки от его игроков, отовсюду. Это согревает мне сердце. Желаю, чтобы свет окончательно пролился на эту историю и справедливость восторжествовала», — приводит слова Ди Меко RMC.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер «ПСЖ» намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.

Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование.