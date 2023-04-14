Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

14 апреля, 23:07

Ди Меко — о Гальтье: «Если парень — расист, за 30 лет знакомства ты бы узнал об этом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист Эрик Ди Меко поддержал главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье, обвиненного в расистских высказываниях. Ди Меко играл вместе с Гальтье за «Марсель».

«Я очень, очень тронут тем, что происходит с моим другом. Это не дает мне спокойно спать. То, что люди говорят, не вяжется с тем, что я знаю об этом человеке. Он в футболе уже 30 лет. Если парень — расист, за 30 лет знакомства ты бы узнал об этом наверняка. Рад видеть и слышать много слов поддержки от его игроков, отовсюду. Это согревает мне сердце. Желаю, чтобы свет окончательно пролился на эту историю и справедливость восторжествовала», — приводит слова Ди Меко RMC.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер «ПСЖ» намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.

Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование.

Кристоф Гальтье. «В нашей команде не может быть столько чернокожих и мусульман». Расистский скандал может похоронить карьеру тренера «ПСЖ» Гальтье

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
Медведев допустил исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
«РИА Новости»: под Херсоном российские военные захватили поставленный ВСУ танк Leopard
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Предложение от «ПСЖ» не является приоритетным для Месси

«Лион» на выезде обыграл «Тулузу»