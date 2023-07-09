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Эрнандес — о трансфере в «ПСЖ»: «Я играю ради побед и хочу выиграть с клубом все»

Виктория Кравченко
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Защитник Лукас Эрнандес прокомментировал свой переход в «ПСЖ» из «Баварии».

«Я давно мечтал о подобном трансфере, и вот это свершилось. Я очень рад, счастливый день для меня. Хочу стать частью семьи и добиться больших успехов. Обещаю, что приложу максимум усилий для достижения целей.

Да, мне еще многому нужно научиться в силу возраста. Но больше всего меня мотивируют трофеи. Я играю ради побед и хочу выиграть с «ПСЖ» все", — цитирует Эрнандеса пресс-служба парижского клуба.

27-летний француз подписал с парижанами контракт до 2028 года.

Эрнандес выступал за мюнхенцев с 2019 года. Он провел за команду 107 матчей, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач. Он 4 раза становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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