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Сегодня, 19:40

ESPN: «ПСЖ» оформит сделку по трансферу Кварацхелии до конца дня

Владислав Маслов
Корреспондент
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«ПСЖ» может оформить сделку по трансферу нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии уже сегодня, 13 января, сообщает ESPN.

По информации источника, сумма соглашения составит от 60 до 65 миллионов евро. До конца недели 23-летний грузин прибудет в Париж, где подпишет личный контракт с новым клубом.

Утверждается, что в сделку не войдут игроки «ПСЖ», так как доступные для трансфера защитники Милан Шкриньяр и Коло Муани не хотят переходить в «Наполи».

Кварацхелия играет за итальянский клуб с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за «Наполи» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

Источник: ESPN
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Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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