ESPN: «Реал» опасается открыто обсуждать трансфер Мбаппе из-за срыва сделки в 2022 году

«Реал» не хочет открыто обсуждать трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе из-за срыва сделки в 2022 году, сообщает ESPN.

По информации издания, именно по этой причине представители клуба заявляют, что трансферная кампания завершена.

В пятницу, 23 июня, издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке Мбаппе за 250 миллионов евро в нынешнее трансферное окно.

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в августе 2017 года, а год спустя выкупил игрока за 180 миллионов евро. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.