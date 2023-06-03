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Франция

Сегодня, 17:03

ESPN удалил пост с прощанием Месси

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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ESPN удалил пост, в котором форвард Лионель Месси попрощался с «ПСЖ». Новость была опубликована в аккаунте ESPN Futbol Argentina в Twitter, но позже был удален.

При этом неизвестны причины, по которым был удален пост.

Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами завершается в конце сезона. Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года — он провел за парижан 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

По информации СМИ, основными претендентами на Месси считаются клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и выступающий в МЛС «Интер Майами», также не исключен вариант с возвращением в «Барселону».

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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