Европейские топ-клубы интересуются форвардом «Лилля» Давидом

«Наполи», «Ювентус», «Атлетико Мадрид» и неназванный клуб АПЛ проявляют большой интерес к нападающему «Лилля» Жонатану Давиду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 23-летний канадец не собирается менять команду в это трансферное окно, поэтому клубы ждут следующего лета. «Наполи» рассматривает возможность заключения сделки летом следующего года, поскольку Виктор Осимхен еще не согласовал новый контракт с неаполитанцами.

Остальным трем клубам мешают правила финансового фейр-плей, также в составе этих команд есть нападающие, которых они не смогли продать.

Давид выступает за «Лилль» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.