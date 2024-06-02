Фабрицио Романо: Мбаппе перешел в «Реал»

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что французский нападающий Килиан Мбаппе стал игроком «Реала».

Как отмечает источник, 25-летний футболист принял решение о переходе в мадридский клуб еще в феврале, а уже сейчас подписал с «Реалом» контракт. Официально о его трансфере будет объявлено на следующей неделе.

10 мая Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24. Французский форвард выступал за парижан с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 48 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 44 голами и 10 результативными передачами.

1 июня «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира дортмундскую «Боруссию» (2:0). Также мадридцы заняли первое место в чемпионате Испании.