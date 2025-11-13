Видео
13 ноября, 13:14

Фанаты киевского «Динамо» угрожают Забарному из-за возможного рукопожатия с Сафоновым

Алина Савинова
Илья Забарный.
Фото Global Look Press

Фанатская группировка киевского «Динамо» обратилась к защитнику «ПСЖ» Илье Забарному после новостей о рукопожатии украинца с российским голкипером Матвеем Сафоновым, который тоже выступает за парижан.

Ранее французский клуб опубликовал в соцсетях видео, где Забарный идет по самолету и приветствует одноклубников. На правой руке одного из футболистов присутствуют два кольца. Пользователи соцсетей и СМИ предположили, что это был Сафонов.

После этих новостей фанатское объединение киевского «Динамо» выложило скриншот рукопожатия с подписью: «Поясни сам, или с тебя спросим мы».

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Забарный присоединился к команде в августе 2025-го. Ранее украинский защитник в эфире YouTube-канала «Футбол 360» заявил, что взаимодействует с Сафоновым только на тренировках, выполняя свои обязательства перед клубом.

