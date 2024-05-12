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Сегодня, 22:00

Фанаты «ПСЖ» освистали Мбаппе перед его последним домашним матчем за парижан

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Болельщики «ПСЖ» освистали форварда команды Килиана Мбаппе перед матчем против «Тулузы» в 33-м туре французской лиги 1.

Матч пройдет на «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Фанаты парижан освистали Мбаппе, когда диктор назвал его фамилию во время объявления стартовых составов на стадионе.

Матч с «Тулузой» станет для Мбаппе последней домашней игрой на «Парк де Пренс» в составе парижан. 10 мая 25-летний француз объявил об уходе из команды по окончании сезона. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом.

Ожидается, что Мбаппе станет игроком «Реала».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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