Фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста около дома Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что фанаты клуба устроили акцию протеста у его дома. Ранее на этой неделе ультрас парижской команды протествовали около административных зданий «ПСЖ».

«Они только что вышли из дверей моего дома», — написал Неймар в социальной сети и добавил плачущий эмодзи.

Des «supporters» du PSG chantent «Neymar casse-toi «devant le domicile du joueur.



? @parisientimes pic.twitter.com/nQhrjLgq31 — BeFootball (@_BeFootball) May 3, 2023

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 75 очков. Команда вылетела из Кубка Франции и Лиги чемпионов.