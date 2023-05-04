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Сегодня, 03:05

Фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста около дома Неймара

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что фанаты клуба устроили акцию протеста у его дома. Ранее на этой неделе ультрас парижской команды протествовали около административных зданий «ПСЖ».

«Они только что вышли из дверей моего дома», — написал Неймар в социальной сети и добавил плачущий эмодзи.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 75 очков. Команда вылетела из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

Фанаты &laquo;ПСЖ&raquo;. Ультрас «ПСЖ» протестуют против руководства клуба

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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