Ультрас «ПСЖ» вывесили критикующий Неймара баннер во время игры с «Лансом»

Ультрас «ПСЖ» вывесили баннер, посвященный Неймару в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (3:1). «Неймар: наконец-то избавились от грубияна», — сказано в обращении болельщиков. «ПСЖ», объявляя о переходе бразильца в «Аль-Хиляль» назвал его легендой клуба. За парижан Неймар провел 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач.