Федерация футбола Франции официально утвердила продление контракта с Дешамом

Исполком Федерации футбола Франции единогласно утвердил продление контракта с главным тренером сборной Дидье Дешамом до 2026 года, сообщает официальный сайт организации.

54-летний специалист руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

Также на исполкоме было принято решение об увольнении генерального директора федерации Флоренс Ардуэн. Ее обязанности будет исполнять вице-президент организации Филипп Диалло.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон связывался с экс-главой УЕФА Мишелем Платини по вопросу возможного назначения на пост главы организации после высказываний Ноэля Ле Грэ в адрес экс-футболиста Зинедина Зидана.