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Франция

Сегодня, 17:49

Федерация футбола Франции официально утвердила продление контракта с Дешамом

Виталий Косик
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото AFP
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Исполком Федерации футбола Франции единогласно утвердил продление контракта с главным тренером сборной Дидье Дешамом до 2026 года, сообщает официальный сайт организации.

54-летний специалист руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

Также на исполкоме было принято решение об увольнении генерального директора федерации Флоренс Ардуэн. Ее обязанности будет исполнять вице-президент организации Филипп Диалло.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон связывался с экс-главой УЕФА Мишелем Платини по вопросу возможного назначения на пост главы организации после высказываний Ноэля Ле Грэ в адрес экс-футболиста Зинедина Зидана.

Источник: https://www.fff.fr/article/9277-communique-de-la-fff.html
Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
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