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Сегодня, 12:32

Федерация футбола Франции выступила против перерывов в матчах для постящихся в Рамадан футболистов

Руслан Минаев
Перед матчем чемпионата Франции.
Фото Global Look Press
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Судейская комиссия Федерации футбола Франции (ФФФ) направила арбитрам лиги 1 электронные письма, в которых сообщила о запрете на перерывы в матчах во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает RMC Sport.

«До сведения FFF была доведена информация о перерывах в матчах для перекусов в Рамадан. Эти перерывы не соответствуют положениям устава FFF.

Федерация и ее органы отвечают за миссию государственной службы, делегированную государством, защищают основные ценности Французской Республики и должны предотвращать любую дискриминацию или оскорбление достоинства человека, в частности, по причине его политических и религиозных убеждений.

Любое лицо, нарушающее эти положения, будет подвергнуто дисциплинарному и/или законодательному преследованию. Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены», — говорится в письме.

Ранее L’Equipe сообщал, что в чемпионате Франции не планируют делать перерывы для футболистов, держащих пост во время Рамадан.

По информации Sky Sports, в чемпионате Англии такие паузы будут действовать. Арбитры АПЛ уже получили соответствующие рекомендации.

Ранее экс-наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказывал, как Рамадан влияет на футболистов.

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