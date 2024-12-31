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Филимонов: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — одно из самых неожиданных событий 2024 года в мире футбола»

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Переход Сафонова в «ПСЖ» — действительно неожиданное событие. Честно говоря, я не ожидал, что такое произойдет. Одно из самых неожиданных событий года в мире футбола? Можно и так сказать, да. Что касается его будущего, то это вопрос того, как он себя проявит — будет хорошо выглядеть и соответствовать уровню, будет играть. Будет проявлять неуверенность и все сопутствующее, что не позволит ему показать свой уровень, будет сидеть и деградировать», — сказал Филимонов «РБ Спорт».

В 2024 году вратарь сборной России Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах и пропустил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 22 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
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