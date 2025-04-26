Кен: «Хочу опять сыграть на ноль уже в ближайшем матче с «Гавром»

Голкипер «Монако» Филипп Кен рассчитвает сыграть на ноль в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Гавра».

«Было сложно переключиться на другие вещи после ошибки в игре с «Брестом», но партнеры очень помогли мне перевернуть эту страницу. Матч с «Марселем» получился крайне удачным для нас, мы забили три мяча и сохранили свои ворота на замке. Я очень рад тому, что удалось отстоять на ноль в двух встречах кряду. Теперь нам хочется довести их общее число до трех уже в ближайшей игре с «Гавром», — приводит пресс-служба клуба слова Кена.

Матч «Гавр» — «Монако» состоится в субботу, 26 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.