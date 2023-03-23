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Сегодня, 13:19

Филипп Лам: «ПСЖ» напоминает роскошный магазин, выставляющий драгоценные экспонаты"

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался о проблемах «ПСЖ».

«Эта непомерно дорогая команда напоминает роскошный магазин, выставляющий драгоценные экспонаты, которыми все восхищаются, но никто не может их себе позволить. Игроки «ПСЖ» не знают, как коллективно забить гол и как вообще внести свой вклад в общий успех», — цитирует Лама The Guardian.

После 28 туров «ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. Команда Кристофа Гальтье опережает «Марсель» на 7 баллов. Кроме того, парижане вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Баварии» (0:1; 0:2).

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Филипп Лам
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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