Филипп Лам: «ПСЖ» напоминает роскошный магазин, выставляющий драгоценные экспонаты"

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался о проблемах «ПСЖ».

«Эта непомерно дорогая команда напоминает роскошный магазин, выставляющий драгоценные экспонаты, которыми все восхищаются, но никто не может их себе позволить. Игроки «ПСЖ» не знают, как коллективно забить гол и как вообще внести свой вклад в общий успех», — цитирует Лама The Guardian.

После 28 туров «ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. Команда Кристофа Гальтье опережает «Марсель» на 7 баллов. Кроме того, парижане вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Баварии» (0:1; 0:2).