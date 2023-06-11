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Сегодня, 11:48

Флорентино Перес рассказал, когда Мбаппе перейдет в «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
Флорентино Перес
Флорентино Перес.
Фото Global Look Press
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Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, когда французский форвард «ПСЖ» перейдет в мадридскую команду.

В соцсетях завирусилось видео, где болельщик обращается к Пересу с вопросом о трансфере Мбаппе.

«Мы подпишем его, но не в этом году», — ответил президент «сливочных».

В 2022 году Мбаппе мог бы перейти в «Реал», но в последний момент продлил контракт с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25 с парижанами, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Флорентино Перес
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