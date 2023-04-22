Фолланд: «Понимаем насколько важную роль играет матч с «Лансом» в схватке за попадание в Лигу Чемпионов»

Нападающий «Монако» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Франции против «Ланса».

«Я думаю, что могу помочь команде за счет опыта, полученного по ходу прошлого сезона. Не стоит также забывать о нашей победной серии, которая длилась девять матчей. Однако я не буду единственной движущей силой на этом финальном отрезке, потому что у нашей команды много сильных сторон. Нам также удается забивать голы в самые неожиданные моменты игры. Во встрече с «Лансом» нужно будет воспользоваться этим качеством, так как нас ждет очень серьезная схватка.

В прошлом году нам уже удалось одержать верх над ними в Кубке Франции (4-2). Нужно будет сохранять концентрацию на протяжении всего матча и биться за результат. Мы к этому готовы, потому что прекрасно понимаем насколько важную роль играет эта встреча в схватке за попадание в Лигу Чемпионов", — цитирует официальный сайт клуба Фоллланда.

Матч «Ланс» — «Монако» состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.