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Фолланд: «Понимаем насколько важную роль играет матч с «Лансом» в схватке за попадание в Лигу Чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Монако» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Франции против «Ланса».

«Я думаю, что могу помочь команде за счет опыта, полученного по ходу прошлого сезона. Не стоит также забывать о нашей победной серии, которая длилась девять матчей. Однако я не буду единственной движущей силой на этом финальном отрезке, потому что у нашей команды много сильных сторон. Нам также удается забивать голы в самые неожиданные моменты игры. Во встрече с «Лансом» нужно будет воспользоваться этим качеством, так как нас ждет очень серьезная схватка.

В прошлом году нам уже удалось одержать верх над ними в Кубке Франции (4-2). Нужно будет сохранять концентрацию на протяжении всего матча и биться за результат. Мы к этому готовы, потому что прекрасно понимаем насколько важную роль играет эта встреча в схватке за попадание в Лигу Чемпионов", — цитирует официальный сайт клуба Фоллланда.

Матч «Ланс» — «Монако» состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%85%D0%B2/
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