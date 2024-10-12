Footmercato: Мбаппе не хочет выступать за сборную Франции из-за желания выиграть «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе на текущем этапе карьеры хочет сосредоточиться преимущественно на выступлениях за клуб, поскольку намерен завоевать «Золотой мяч» в следующем году. Об этом информирует Footmercato.

По данным источника, 25-летний футболист хочет принимать участие лишь в важных матчах сборной Франции, дабы снизить риски получения травмы.

Согласно информации портала, Мбаппе заранее уведомил руководство «трехцветных», что не приедет на октябрьские матчи Лиги наций.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 11 матчей за «Реал», в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.