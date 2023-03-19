Форвард «Арсенала» Пепе хочет остаться в «Ницце», за которую выступает на правах аренды

Вингер «Арсенала» Николя Пепе, выступающий на правах аренды за «Ниццу», хочет остаться в французской команде на постоянной основе, утверждает L'Equipe.

При этом клуб еще не принял окончательного решения о выкупе 27-летнего ивуарийца. Руководство «Ниццы» хотело бы увидеть от игрока большей результативности, прежде чем принимать решение о его выкупе.

Пепе выступает за «Ниццу» с августа прошлого года. В текущем розыгрыше лиги 1 он провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Футболист продолжает принадлежать «Арсеналу». В 2019 году «канониры» купили Пепе у «Лилля» за 80 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона.