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Сегодня, 13:55

Форвард «Арсенала» Пепе хочет остаться в «Ницце», за которую выступает на правах аренды

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Вингер «Арсенала» Николя Пепе, выступающий на правах аренды за «Ниццу», хочет остаться в французской команде на постоянной основе, утверждает L'Equipe.

При этом клуб еще не принял окончательного решения о выкупе 27-летнего ивуарийца. Руководство «Ниццы» хотело бы увидеть от игрока большей результативности, прежде чем принимать решение о его выкупе.

Пепе выступает за «Ниццу» с августа прошлого года. В текущем розыгрыше лиги 1 он провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Футболист продолжает принадлежать «Арсеналу». В 2019 году «канониры» купили Пепе у «Лилля» за 80 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона.

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Николя Пепе
Футбол
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