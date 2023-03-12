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Франция

Сегодня, 16:15

Форвард «Ланса» Опенда оформил самый быстрый хет-трик в истории лиги 1

Лоис Опенда (второй слева).
Фото AFP
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Нападающий «Ланса» Лоис Опенда в матче 27-го тура против «Клермона» стал автором самого быстрого хет-трика в истории чемпионата Франции.

23-летний бельгиец на 30-й минуте открыл счет встречи, на 32-й удвоил, а на 34-й забил третий мяч в ворота соперника. Таким образом, Опенда уложился в 5 минут, установив новый рекорд лиги.

Форвард выступает за «Ланс» с лета прошлого года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей в лиге 1, забил 12 мячей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 15:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:4
Ланс

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ФК Клермон Фут
ФК Ланс
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