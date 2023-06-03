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Сегодня, 16:36

Месси подтвердил уход из «ПСЖ»: «Хочу сказать спасибо клубу за потрясающий опыт»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси подтвердил свой уход из парижского клуба по окончании сезона.

«Я очень счастлив, что имел возможность представлять «ПСЖ». Я получил большое удовольствие играя в этой команде с таким количеством качественных игроков. Хочу сказать спасибо клубу за потрясающий опыт», — цитирует игрока ESPN.

Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами завершается в конце сезона. Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года — он провел за парижан 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

По информации СМИ, основными претендентами на Месси считаются клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и выступающий в МЛС «Интер Майами», также не исключен вариант с возвращением в «Барселону».

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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