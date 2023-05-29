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Сегодня, 08:30

Месси посетил концерт группы Coldplay в Барселоне вместо церемонии награждения лучших игроков лиги 1

Руслан Минаев
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси посетил концерт группы Coldplay в Барселоне вместо церемонии награждения лучших игроков сезона в чемпионате Франции.

Компанию аргентинцы составил экс-игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас. Как сообщает журналист Жерар Ромеро, во время концерта зрители «Олимпийского стадиона имени Компаниса» в Барселоне скандировали имя Месси.

Ранее чемпионский матч «ПСЖ» с «Страсбуром» (1:1) пропустил форвард парижан Неймар. Бразилец отправился на турнир по покеру в Монте-Карло.

30 апреля после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре лиги 1 Месси уехал в Саудовскую Аравию без разрешения клуба, за что «ПСЖ» отстранил 35-летнего аргентинца на две недели. Когда аргентинец вернулся в Париж, он публично принес извинения.

Лионель Месси
Сеск Фабрегас
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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