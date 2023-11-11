Мбаппе: «Мое будущее? Самое главное для меня сейчас — играть в футбол»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свой хет-трик в ворота «Реймса» в матче 12-го тура лиги 1 (3:0).

«Теперь я более спокоен. Я всегда радуюсь, когда делаю хет-трик. Бывают моменты, когда я играю хуже и забиваю меньше, но я доволен этим матчем», — приводит Marca слова Мбаппе.

Также футболист ответил на вопрос о своем будущем.

«Я не хочу говорить об этом. Сейчас не время. Самое главное для меня в настоящий момент — играть в футбол», — добавил он.

В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ», забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с парижанами рассчитан до лета следующего года.