Сегодня, 23:29
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свой хет-трик в ворота «Реймса» в матче 12-го тура лиги 1 (3:0).
«Теперь я более спокоен. Я всегда радуюсь, когда делаю хет-трик. Бывают моменты, когда я играю хуже и забиваю меньше, но я доволен этим матчем», — приводит Marca слова Мбаппе.
Также футболист ответил на вопрос о своем будущем.
«Я не хочу говорить об этом. Сейчас не время. Самое главное для меня в настоящий момент — играть в футбол», — добавил он.
В текущем сезоне чемпионата Франции 24-летний Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ», забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с парижанами рассчитан до лета следующего года.