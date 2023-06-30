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Сегодня, 18:45

Франческо Фариоли станет главным тренером «Ниццы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франческо Фариоли должен стать новым главным тренером «Ниццы», сообщает RMC Sport.

По данным источника, в эту пятницу ожидается подписания контракта. Он должен сменить на этом посту Дидье Дигара.

34-летний Фариоли — бывший тренер вратарей в команде Роберто Де Зерби в «Беневенто» (2017/18). В марте 2021 года он был назначен главным тренером клуба турецкой суперлиги «Фатих Карагюмрюк». В возрасте 31 года он был самым молодым футбольным тренером в профессиональной лиге Европы на момент подписания контракта. Затем с декабря 2021 по февраль 2023 года он возглавлял «Аланьяспор».

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