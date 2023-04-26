Французам запретили вешать микрофоны на арбитров и объяснять решения ВАР

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) отклонил просьбу Федерации футбола Франции (ФФФ) разрешить со следующего сезона в каждом матче чемпионата этой страны экипировать судей специальными микрофонами, чтобы были слышны их разговоры с футболистами.

«Мы использовали все средства, которые имелись в нашем распоряжении, чтобы получить разрешение, — цитирует AFP члена исполкома ФФФ Эрика Боргини. — Это пожелание клубов, судей, футбольной лиги и федерации. Но ИФАБ дал твердый негативный ответ. Конечно, мы расстроены, потому что у нас все отнеслись к подобному предложению с энтузиазмом, был спрос, было согласие всех сторон. Мы уважаем решение ИФАБ, но продолжим лоббировать применение судьями такого оборудования».

При этом французам в виде исключения разрешили записать разговоры судьи с игроками во время финального матча Кубка страны. Но публиковать их можно только частично и только через какое-то время. И исключительно в образовательных целях.

Кроме того, ИФАБ ответил отказом на просьбу ФФФ провести эксперимент с публичным пояснением решений видеоарбитров во время матчей — подобный тому, который впервые случился на клубном чемпионате мира. Тогда судья после просмотра видеозаписи на мониторе кратко объяснял болельщикам на стадионе, почему он принял то или иное решение. Этот эксперимент пока разрешен только в турнирах под эгидой ФИФА.