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Сегодня, 10:37

Французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем

Виктория Кравченко
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press
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Французская газета L'Equipe назвала российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева царем.

В газете появилась статья с заголовком: «Кузяев, Царь родился». Это отсылка на название фильма «Звезда родилась».

3 сентября «Гавр» на своем поле обыграл «Лорьян» (3:0). Кузяев отметился голом, который стал для россиянина вторым в четырех матчах за команду. Он подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года.

Далер Кузяев
ФК Гавр
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
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 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 2 : 2
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 3 : 0
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 1 : 0
3.09 16:00
Метц – Реймс
 2 : 2
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 2 : 0
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 1 : 4
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