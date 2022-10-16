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Сегодня, 10:45

Французский журналист: «Рубен Аморим станет новым главным тренером «ПСЖ»

Французский журналист заявил, что главный тренер «Спортинга» Аморим сменит Гальтье в «ПСЖ»
Руслан Минаев

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может сменить Кристофа Гальтье на посту наставника «ПСЖ», заявил французский журналист Доминик Северак.

«Тренер «Спортинга» — следующий наставник «ПСЖ», — сказал Северак в эфире радиостанции RTL.

Впрочем, журналист не уточнил остальные подробности новости.

Контракт Аморима со «Спортингом» действует до 2024 года, в договоре прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ухудшились отношения с игроками и руководством клуба и Гальтье — единственный, кто встал на сторону 23-летнего француза.

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Кристоф Гальтье
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