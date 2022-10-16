Французский журналист: «Рубен Аморим станет новым главным тренером «ПСЖ»

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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может сменить Кристофа Гальтье на посту наставника «ПСЖ», заявил французский журналист Доминик Северак.
«Тренер «Спортинга» — следующий наставник «ПСЖ», — сказал Северак в эфире радиостанции RTL.
Впрочем, журналист не уточнил остальные подробности новости.
Контракт Аморима со «Спортингом» действует до 2024 года, в договоре прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ухудшились отношения с игроками и руководством клуба и Гальтье — единственный, кто встал на сторону 23-летнего француза.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования