Французский журналист назвал Головина одним из лучших футболистов в лиге 1

Журналист французской газеты Nice-Matin Кристофер Ру назвал правильным шагом решение полузащитника «Монако» Александра Головина продлить контракт с клубом.

«Головин является одним из лучших игроков не только в команде, но и в лиге. Он сделал правильный выбор, продлив свой контракт с «Монако». Его очень ценят в клубе. Александр имеет постоянный физический и статистический прогресс. Плюс он наконец перестал травмироваться, стал сильнее. В наше время контракты ничего не стоят. Думаю, в будущем он сможет перейти в более сильный клуб, чем «Монако». Головин еще не показал максимум своих возможностей. Во Франции видят в нем большой потенциал», — приводит слова Ру Sport24.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.