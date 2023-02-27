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Сегодня, 16:10

Французский журналист назвал Головина одним из лучших футболистов в лиге 1

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Журналист французской газеты Nice-Matin Кристофер Ру назвал правильным шагом решение полузащитника «Монако» Александра Головина продлить контракт с клубом.

«Головин является одним из лучших игроков не только в команде, но и в лиге. Он сделал правильный выбор, продлив свой контракт с «Монако». Его очень ценят в клубе. Александр имеет постоянный физический и статистический прогресс. Плюс он наконец перестал травмироваться, стал сильнее. В наше время контракты ничего не стоят. Думаю, в будущем он сможет перейти в более сильный клуб, чем «Монако». Головин еще не показал максимум своих возможностей. Во Франции видят в нем большой потенциал», — приводит слова Ру Sport24.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-zhurnalist-nice-matin-golovin-odin-iz-luchshikh-futbolistov-v-lige-1-vo-frantsii-vidyat-v-nem-bolshoy-potentsial
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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