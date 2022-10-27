Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:42

Французский журналист: «Головин становится лучше от матча к матчу»

Мария Гусева
Telegram Новости

Французский журналист издания Foot Mercato Аурилиен Македо оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин больше, чем прогрессирует, он становится лучше от матча к матчу. Ведь после перехода в чемпионат Франции он страдал из-за повторяющихся травм. Александр стал играть лучше благодаря тому, что Клеман сменил его позицию и освобождает от объема работы в отборе, — цитирует Metaratings журналиста. — На поле Головин проявляет себя не постоянно, но выглядит достаточно хорошо. Когда Головин в форме, игра «Монако» становится более гибкой. Чувствуется, что Александр вернулся на хороший уровень. Когда Головин в форме, то и «Монако» заканчивает сезон хорошо, как в последние два сезона».

26-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года, куда он перешел из ЦСКА. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/frantsuzskiy-zhurnalist-golovin-bolshe-chem-progressiruet-on-stanovitsya-luchshe-ot-matcha-k-matchu-1396721/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
3
3
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах призвал РУСАДА раскрыть вердикт и подробности допингового дела Валиевой
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Пелиссье назначен главным тренером «Осера»