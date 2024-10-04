Французский журналист: «Энрике недоволен Доннаруммой, но его не убедил и Сафонов»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о намерении главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике сделать россиянина Матвея Сафонова основным вратарем команды.

Ранее издание L'Equipe сообщало, что тренер разочарован игрой другого голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы.

«Энрике хочет сделать Сафонова основным вратарем? Это не совсем так. Да, Энрике недоволен Доннаруммой, но его не убедил и Сафонов, а [Арнау] Тенас все еще остается вариантом. Так что выбор между тремя вратарями остается открытым», — сказал Леклер «СЭ».

Помимо россиянина и итальянца в распоряжении Энрике есть также 23-летний испанец Арнау Тенас. На его счету 6 матчей за клуб.

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Российский вратарь подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел 3 матча в составе «ПСЖ», пропустил 2 мяча и 1 раз отыграл на ноль.