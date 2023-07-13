Французский журналист пожелал Кузяеву удачи в «Гавре»

Журналист французского издания «Nice-Matin» Кристофер Ру высказался о переходе полузащитника сборной России Далера Кузяева в «Гавр».

«Во Франции плохо знают Далера Кузяева — это не Александр Головин, который ехал сюда молодым талантом. Все, что можно сказать, это то, что мы, французы, всегда удивляемся, когда российский игрок попадает в клуб лиги 1. Для нас этот переход — сюрприз. Это не частое и действительно редкое событие для нашего футбола. Все потому, что россияне не очень хотят уезжать из РПЛ и России. Однако можно пожелать Кузяеву удачи в «Гавре», который в этом сезоне будет бороться за выживание», — приводит слова Ру Sport24.

В сезоне-2022/23 Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.