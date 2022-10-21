Франк Рибери объявил о завершении карьеры

Французский футболист Франк Рибери в своих соцсетях сообщил о завершении карьеры.

«Мяч останавливается. А чувства внутри меня — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», — написал футболист.

Последним клубом, в котором выступал игрок, была «Салернитана». Рибери может продолжить работать в этой команде в качестве посла. В клубе он играет с лета 2022 года.

В этом сезоне 39-летний полузащитник провел всего 2 матча, не отметившись результативными действиями.

Большую часть своей карьеры Рибери провел в «Баварии» (с 2007 по 2019 год). Он также выступал за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и ряд других французских клубов.

В активе хавбека девять побед в чемпионате Германии, шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. В 2006 году Рибери вместе со сборной Франции завоевал серебро чемпионата мира.