Франко Камоцци: «Головин способен заиграть в «Боруссии», но ему нужно быть готовым к иному уровню давления»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию об интересе к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину со стороны «Боруссии».
«Думаю, Головин способен заиграть в дортмундской «Боруссии», но ему нужно быть готовым к другому уровню давления. Бундеслига — совершенно другой чемпионат с абсолютно иным давлением на команду. Но Головин — хороший футболист, при необходимой подготовке он сможет адаптироваться в немецком чемпионате», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
Ранее россиянин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи об интереес к нему со стороны немецкого клуба.
В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.
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