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Франко Камоцци: «Головин способен заиграть в «Боруссии», но ему нужно быть готовым к иному уровню давления»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию об интересе к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину со стороны «Боруссии».

«Думаю, Головин способен заиграть в дортмундской «Боруссии», но ему нужно быть готовым к другому уровню давления. Бундеслига — совершенно другой чемпионат с абсолютно иным давлением на команду. Но Головин — хороший футболист, при необходимой подготовке он сможет адаптироваться в немецком чемпионате», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Ранее россиянин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи об интереес к нему со стороны немецкого клуба.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-golovin-sposoben-zaigrat-v-borussii-no-emu-nuzhno-by-t-gotovy-m-k-drugomu-urovnyu-davleniya/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур 1
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29%

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ТБ 2.5

25%

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обе забьют - да

16%

1.67
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Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

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П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
Франко Камоцци
2
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Агент Сафонов считает, что Головину не стоит переходить из «Монако» в дортмундскую «Боруссию»