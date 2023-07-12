Камоцци: «Кузяев должен стать лучше тактически и физически, чтобы заиграть во Франции»

Камоцци отреагировал на новость о переходе Кузяева в «Гавр»

Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на новость о переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Все игроки рискуют, когда переходят в другой клуб. Далер должен суметь адаптироваться и стать лучше тактически и физически, чтобы заиграть во Франции. Повлияет ли это трансфер как-то на «Зенит»? Я не думаю, что этот переход что-то сильно изменит в петербургском клубе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.