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Камоцци — о Головине: «Если у российского игрока статистика, как у Месси, то это о многом говорит»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Головин своими результативными действиями показывает, что перерос уровень «Монако». Если у российского игрока статистика, как у Лионеля Месси, то это о многом говорит. Безусловно, Головину стоит идти на повышение, он может раскрыться и заиграть на новом уровне в топовом клубе серии А», — приводит Sport24 слова Камоцци.

В матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1), который прошел 7 мая, Головин отметился забитым голом. Всего на счету 26-летнего россиянина 8 мячей и 7 результативных передач в 31 игре лиги 1.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-franko-kamotstsi-golovin-pereros-monako-u-nego-statistika-kak-u-lionelya-messi
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Франко Камоцци
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