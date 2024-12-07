Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:59

Франко Камоцци: «Головин давно готов к переходу в европейский гранд»

Диана Андрющенко
Telegram Дзен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

«Когда Головин перейдет в европейский гранд? Он уже давно готов к такому переходу, но не знаю, есть ли интерес. По игровым качествам он может быть полезен топ-клубам. Думаю, он уже перерос «Монако», но быть лидером этого клуба — тоже престижно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 млн евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
ФК Монако
Франко Камоцци
Читайте также
И.о. мэра Чернигова Ломако подал в отставку из-за угроз военной администрации
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Указ императора Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Сегодня
Вчера
Неделя