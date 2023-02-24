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Сегодня, 16:57

Франко Камоцци: «Для Головина «ПСЖ» — лучшее место, где можно разрушить свою карьеру»

Алина Савинова
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Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я думаю, что для Головина «ПСЖ» — лучшее место, где можно разрушить свою карьеру. Лучше ему продолжить играть в «Монако» или перейти в какой-то другой клуб. Почему «ПСЖ» погубит карьеру Александра? Посмотрите на Доннарумму, Хакими, Икарди и всех игроков, которые ушли туда из-за денег, что они делают», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин провел в составе монегасков 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-dlya-golovina-pszh-luchshee-mesto-gde-mozhno-razrushit-svoyu-kareru-230494/
Александр Головин
ФК Монако
Франко Камоцци
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