Франко Камоцци: «Для Головина «ПСЖ» — лучшее место, где можно разрушить свою карьеру»

Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я думаю, что для Головина «ПСЖ» — лучшее место, где можно разрушить свою карьеру. Лучше ему продолжить играть в «Монако» или перейти в какой-то другой клуб. Почему «ПСЖ» погубит карьеру Александра? Посмотрите на Доннарумму, Хакими, Икарди и всех игроков, которые ушли туда из-за денег, что они делают», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин провел в составе монегасков 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.