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Сегодня, 03:34

Фриио стал новым спортивным директором «Лиона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» объявил о назначении Давида Фриио на пост спортивного директора клуба. Первой задачей 50-летнего француза будет поиск нового главного тренера.

Ранее Фриио в течение полутора лет работал спортивным директором «Марселя», а до этого занимал посты технического директора и главного скаута. Также он отвечал за поиск игроков в «Сент-Этьене», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

На этой неделе «Лион» объявил об увольнении Фабио Гроссо с поста главного тренера. Он тренировал команду с сентября этого года. Под его руководством «ткачи» провели 7 матчей, в которых одержали 1 победу и дважды сыграли вничью.

Футбол
ФК Лион
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