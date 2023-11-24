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Сегодня, 16:28

Футболиста «Ниццы» Аталя задержали во Франции по делу о разжигании расовой ненависти

Алина Савинова
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Полиция во Франции арестовала алжирского защитника «Ниццы» Юсефа Аталя. Игрок обвиняется в разжигании расовой ненависти, информируют местные СМИ.

Отмечается, что задержание Аталя произошло после того, как он прибыл в страну из расположения сборной Алжира. В настоящее время он находится в отделении полиции в Ницце.

Ранее футболист публично высказывался в поддержку Палестины. Он был дисквалифицирован лигой 1 на 7 матчей за опубликованное в соцсетях видео с призывом к «черному дню для евреев» на фоне конфликта Израиля и Палестины.

Аталь выступает за «Ниццу» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний защитник провел 6 матчей в чемпионате Франции, отметившись одним голом.

Футбол
ФК Ницца
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