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Сегодня, 08:22

Гальтье будет уволен с поста главного тренера «ПСЖ», если не выведет команду в четвертьфинал ЛЧ

Иван Шитик
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье может потерять работу уже в начале марта, сообщает RMC Sport.

Руководство клуба недовольно тем, какие результаты показывает команда после паузы на ЧМ-2022.

«ПСЖ» 8 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене (дома парижане уступили со счетом 0:1). Если Гальтье не выведет команду в четвертьфинал, то его уволят.

Приоритетным вариантом для «ПСЖ» на пост главного тренера считается Зинедин Зидан. Однако некоторые представители руководства парижан хотели бы вернуть Томаса Тухеля.

Томас Тухель. Тухель готов вернуться на пост главного тренера «ПСЖ». В Париже хотят видеть в этой роли Зидана

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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