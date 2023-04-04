Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 13:48

Гальтье дали два матча на исправление ситуации в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье могут уволить, если победа команды в лиге 1 окажется под угрозой.

Как сообщает L'Equipe, два предстоящих матча станут определяющими для краткосрочного будущего Гальтье в «ПСЖ». Если титул в чемпионате Франции окажется под угрозой, тренера уволят. В субботу парижане сыграют с «Ниццей» в гостях, а затем команда проведет домашнюю игру против «Ланса».

Долгосрочное будущее Гальтье в «ПСЖ» уже кажется предрешенным. Если клубу удастся договориться с желаемым кандидатом на замену, 56-летнего специалиста уволят в июне.

Контракт Гальтье с парижанами рассчитан до лета 2024 года. 2 апреля «ПСЖ» дома уступил «Лиону» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Франции. Это поражение стало для клуба 8-м в 18 матчах с начала 2023 года. Подобное случилось впервые за 22 года.

«ПСЖ» продолжает лидировать в лиге 1 с 66 очками на счету. На второй строчке «Ланс (60 очков), на третьей, с таким же количеством очков «Марсель».

Источник: L'Equipe
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси близок к уходу из «ПСЖ» из-за сокращения зарплаты на 75 процентов